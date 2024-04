PIVETES DE AÇO

Bahia bate o Inter e vence a terceira seguida no Brasileirão sub-20

O Bahia segue fazendo bonito no Campeonato Brasileiro sub-20. Nesta quarta-feira (24), o tricolor venceu o Internacional por 3x1, em duelo disputado na Morada dos Quero-Queros, no Rio Grande do Sul.