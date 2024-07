RETROSPECTO FAVORÁVEL

Bahia defende invencibilidade de dez anos contra o Corinthians em Salvador

Tricolor encara o alvinegro neste domingo (21), às 16h, na Fonte Nova

Gabriel Rodrigues

Publicado em 19 de julho de 2024 às 05:00

Além do histórico em casa, no ano passado o Bahia conseguiu uma goleada sobre o alvinegro em São Paulo Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O Bahia tem um tabu para defender diante do Corinthians, neste domingo, às 16h, na Fonte Nova, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, o tricolor defende uma invencibilidade de dez anos sobre o alvinegro.

Desde 2014, o Esquadrão não sabe o que é perder para o adversário como mandante. A última vez aconteceu pelo Brasileirão daquele ano, quando os corintianos Malcom e Renato Augusto marcaram os gols da vitória paulista por 2x1, na Fonte Nova. Kieza descontou para o anfitrião.

Depois disso, as equipes se enfrentaram seis vezes em Salvador, com quatro triunfos do Bahia e dois empates. As duas igualdades, aliás, foram registradas nos últimos confrontos. Os times ficaram no 0x0 pelo primeiro turno da Série A do ano passado e na edição do torneio em 2021.

Por sinal, além do retrospecto positivo em casa nos últimos anos, a partida mais recente entre Bahia e Corinthians terminou com final feliz para os tricolores. Na temporada passada, o Esquadrão goleou o clube paulista por 5x1, na Neo Química Arena.

Cauly e Thaciano foram os destaques do jogo. O camisa 16 anotou dois gols e deu uma assistência, enquanto Cauly acertou um passe e fez um golaço. Rezende e Ademir completaram o placar, e Renato Augusto marcou o gol de honra para o rival.

O duelo de domingo coloca Bahia e Corinthians em situações opostas. O tricolor mira o alto e tenta voltar ao G4. O time treinado por Rogério Ceni é o 5º colocado, empatado com o São Paulo, que fecha a zona de classificação para a fase de grupos da Libertadores.

O triunfo em casa pode fazer o Esquadrão voltar ao pelotão de cima, e ainda deixará o clube mais perto do líder Botafogo, que tem 36 pontos.

“Todo elenco tem muita confiança. Temos essa confiança de ter o título no final da temporada. Mas é melhor ir jogo a jogo, um passo de cada vez. Temos muitos jogos pela frente. Temos tudo para terminar o ano bem”, afirmou o volante Jean Lucas.

Já o Corinthians vive um drama dentro e fora de campo. O alvinegro trava batalha contra o rebaixamento desde o início da competição, e atualmente é o 17º colocado, com 15 pontos. A pontuação é a mesma do Vitória, primeiro clube fora da zona, mas os paulistas estão no Z4 pois possuem um triunfo a menos do que o rubro-negro.

Além dos problemas que envolvem a diretoria, a equipe está no terceiro treinador na temporada. Mano Menezes e o português António Oliveira passaram sem sucesso pelo comando.

A nova aposta é o argentino Ramón Díaz, técnico histórico no River Plate e que, no Brasil, conseguiu salvar o Vasco do rebaixamento no Brasileirão do ano passado.