SEM ESPAÇO

Bahia empresta lateral-esquerdo Caio Roque para o Londrina

Jogador disputará a Série C do Brasileirão pelo clube paranaense

Sem espaço no elenco do Bahia, o lateral direito Caio Roque, de 22 anos, foi emprestado ao Londrina, clube que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. A negociação foi divulgada pelo Bahia nesta quinta-feira (9).