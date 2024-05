NO ENGENHÃO

Bahia encara o Botafogo em busca do primeiro triunfo fora de casa no Brasileirão

Tricolor entra em campo neste domingo (5), às 18h30

Gabriel Rodrigues

Publicado em 5 de maio de 2024 às 05:00

Thaciano é uma das armas do Bahia contra o líder Botafogo Crédito: Tiago Caldas/EC Bahia

Depois de uma sequência de quatro jogos em Salvador, chegou a hora do Bahia voltar a pegar a estrada. Neste domingo, o Esquadrão vai até o Rio de Janeiro para encarar o Botafogo, às 18h30, no estádio Nilton Santos, o Engenhão, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Longe dos seus domínios, a meta do tricolor é somar os primeiros três pontos fora de casa nesta Série A. Na estreia, o time tinha o triunfo na mão, mas levou a virada e caiu diante do Internacional, no Beira-Rio. Mais do que isso, assim como foi contra o Grêmio, o duelo com o alvinegro é um confronto direto na parte de cima da tabela.

O Bahia inicia a rodada na 5ª colocação, com sete pontos, enquanto o Botafogo é o líder, com nove. Por isso, se vencer no Rio de Janeiro, o Esquadrão pode até terminar no topo da classificação. O técnico Rogério Ceni, no entanto, projeta uma partida difícil diante da equipe carioca.

“O Botafogo é o líder do campeonato, joga muito bem, vai ser um jogo bem complicado lá”, afirmou o treinador.

Por sinal, Rogério tem todo o elenco à disposição para montar a escalação inicial para o duelo. A tendência é que, mais uma vez, o técnico repita a base do time, com Everaldo ao lado de Thaciano no ataque.

A única dúvida está no setor defensivo. Victor Cuesta está à disposição após passar por cirurgia no nariz e pode voltar à equipe, mas a dupla formada por Gabriel Xavier e Kanu ganhou elogios após os triunfos sobre Grêmio, no Brasileirão, e Criciúma, na Copa do Brasil.

Caso volte aos 11 iniciais, Cuesta irá reencontrar seu antigo clube. O argentino defendeu o Botafogo por duas temporadas, em 2022 e 2023, antes de chegar ao tricolor.

“Todos os zagueiros têm condições de jogar. Quatro deles estão jogando mais. Cuesta teve essa cirurgia, mas não teve porque apressar a volta dele. Kanu e Gabriel foram bem. Então resolvi manter eles e dar mais tempo para Cuesta até o jogo de domingo. E pontuar que foi mais um jogo sem erros do Kanu”, disse Rogério.

Do outro lado, o Botafogo chega ao confronto com problemas para montar o time. O zagueiro Pablo, os laterais Marçal e Rafael, o meia Tchê Tchê e os atacantes Matheus Nascimento e Tiquinho Soares estão machucados.

O técnico português Artur Jorge tem feito uma espécie de rodízio para dar mais intensidade ao elenco. Um dos destaques da equipe, o atacante Júnior Santos, por exemplo, começou no banco no triunfo por 1x0 sobre o Vitória, na Copa do Brasil, e deve voltar ao grupo titular pelo Brasileirão.

RETROSPECTO

Além de mirar as primeiras posições da competição, o Bahia tentará quebrar uma sequência negativa contra o Botafogo. O tricolor vem de duas derrotas para o alvinegro, ambas no Campeonato Brasileiro do ano passado, quando caiu por 2x1, na Fonte Nova, e 3x0, no Nilton Santos, respectivamente.

A fase ruim vem logo depois do Esquadrão ter ostentando um período de invencibilidade no confronto. Entre 2019 e 2020, o clube venceu três vezes seguidas, duas em Salvador (2x0 e 1x0) e uma no Rio de Janeiro (2x1). A última vez que o Bahia levou a melhor em terras cariocas foi no Brasileiro de 2020. Gilberto e Élber marcaram os gols do time baiano, enquanto Pedro Raul descontou para o rival.