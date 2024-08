DE OLHO NO G6

Bahia encara o Fluminense no Maracanã em busca de recuperação no Brasileirão

Fora de casa, Esquadrão tenta encerrar jejum de cinco jogos sem vencer

Gabriel Rodrigues

Publicado em 4 de agosto de 2024 às 05:00

Bahia precisa encerrar má fase para voltar à zona de classificação da Libertadores Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia busca recuperação no Campeonato Brasileiro. Sem vencer há quatro jogos no torneio, o tricolor tentará, fora de casa, retomar o caminho dos triunfos. Para isso, precisa superar o Fluminense, neste domingo (4), às 16h, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Levando em consideração o empate por 1x1 com o Botafogo, pela Copa do Brasil, o Esquadrão soma cinco partidas sem vitórias, o maior jejum da equipe na atual temporada. A queda de rendimento, que teve início na reta final do primeiro turno, já apresenta reflexo na tabela da Série A. O time baiano saiu do G6 e inicia a rodada na 7ª colocação, com 32 pontos.

O resultado positivo sobre o Fluminense será fundamental para o Bahia se manter na briga por um lugar na zona de classificação da Libertadores. Curiosamente, baianos e cariocas disputam objetivos diferentes no Brasileirão e também vivem momentos distintos.

Apesar da derrota por 3x2 para o Juventude na Copa do Brasil, quando poupou titulares pensando no confronto contra o Bahia, o Fluminense está há cinco jogos sem perder na Série A, sendo três vitórias e um empate. A equipe treinada por Mano Menezes trava luta contra o rebaixamento e está na vice-lanterna.

Apesar do cenário, o zagueiro Kanu acredita que o Bahia pode voltar do Rio de Janeiro com os três pontos na bagagem. No primeiro turno, o Esquadrão levou a melhor no duelo e ganhou do Flu de virada por 2x1, na Fonte Nova.

“Jogo muito difícil, eles estão brigando para sair da parte de baixo e nós temos os nossos objetivos na parte de cima. Espero que a gente possa fazer um grande jogo, voltar ao rumo dos triunfos. Esse é o primeiro revés pesado que temos na temporada. A gente vem trabalhando, fizemos um bom jogo na terça-feira [contra o Botafogo] e esperamos agora conseguir esses três pontos”, pontuou o zagueiro.

Kanu deve ser a grande novidade do Bahia no Maracanã. Ele ficou fora das três últimas partidas por conta de uma lesão na face, mas está recuperado e, nos últimos dias, treinou normalmente, com o auxílio de uma máscara de proteção.

Além da mudança na zaga, o técnico Rogério Ceni pode fazer outras alterações. Na lateral esquerda, Iago Borduchi e Luciano Juba disputam uma vaga. Já Biel, que reclamou após ser substituído contra o Botafogo, pode perder o lugar para o retorno de Everaldo, que, na ocasião, iniciou o jogo no banco de reservas.

FLUMINENSE

Do lado do Fluminense, Mano Menezes poupou os titulares no meio de semana e alegou que o Bahia teria mais dias para descansar o elenco. O centroavante Cano, que reclamou de dor no pé direito, não tem presença garantida na partida.