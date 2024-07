MIRANDO O ALTO

Bahia encara o Juventude na Fonte Nova e aposta na força de casa para manter boa fase na Série A

Esquadrão entra em campo nesta quinta-feira (4), às 19h

Gabriel Rodrigues

Publicado em 4 de julho de 2024 às 05:00

Cauly e Everton Ribeiro são armas do Bahia para vencer o Juventude Crédito: Tiago Caldas/EC Bahia

Em luta na parte de cima da tabela, o Bahia aposta na força como mandante para terminar a rodada entre os quatro primeiros e seguir na briga pela liderança do Brasileirão. Para isso, o time mira um novo triunfo na Fonte Nova, nesta quinta-feira (4), às 19h, contra o Juventude, pela 14ª rodada.

Depois da derrota de 3x1 para o São Paulo, no Morumbi, a equipe baiana interrompeu a sequência de dois triunfos que conseguiu sobre Cruzeiro e Vasco, e estacionou nos 24 pontos. O tricolor iniciou a rodada na 4ª colocação, na da zona de classificação para a Libertadores.

Melhor mandante do campeonato, o Esquadrão tem na Fonte Nova a sua principal fortaleza. A equipe venceu todos os seis jogos que fez em casa no Brasileiro e, sob o comando de Rogério Ceni, está invicto na temporada, com 17 vitórias e dois empates em 19 jogos.

O cenário positivo coloca um peso maior na partida contra o Juventude, pois, após o duelo contra os gaúchos, o tricolor terá uma sequência de dois jogos fora de casa, contra Palmeiras e Athletico-PR, respectivamente. Para completar, o rival de hoje está entre os piores visitantes da competição. O time não venceu fora de casa e conquistou apenas dois pontos em 18 disputados.

Mesmo assim, o técnico Rogério Ceni aponta que o Bahia terá mais um jogo difícil pela frente. O treinador tem mostrado preocupação com a sequência de partidas a cada três dias e o pouco tempo de recuperação dos atletas. Apesar de ter praticamente todo elenco à disposição, não será surpresa se Ceni poupar alguns jogadores.

O tricolor, aliás, tem seis atletas pendurados com o terceiro cartão amarelo. Gabriel Xavier, Jean Lucas, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Biel e Everaldo precisam ter mais atenção para não desfalcar a equipe.

“Cada jogo vai ser uma nova história, não posso fazer uma afirmação, mas se a gente conseguir se manter bem, sem lesões, e com jogadores que têm uma dedicação, temos que nos concentrar a cada rodada. Viver o presente, se manter nesse presente ou futuro próximo. Sequência dura, jogo dia 4, 7, 10 e 13. Vamos sofrer nesses próximos quatro jogos, Palmeiras e Athletico fora, difícil, mas temos que encontrar maneiras de fazer os pontos”, destacou o treinador Ceni.

REENCONTRO

O duelo entre Bahia e Juventude marcará o reencontro do tricolor com alguns atletas que já passaram pelo clube. A lista conta com o goleiro Mateus Claus, o volante Jadson e os atacantes Rildo e Gilberto. Mais uma cara conhecida estará na beira do campo. Treinador do Esquadrão entre 2019 e 2020, Roger Machado comanda o alviverde.

Outra mudança pode acontecer no ataque. O centroavante Gilberto disputa posição com Gabriel Taliari. Ídolo recente do Bahia, Gilberto enfrentará o tricolor na Fonte Nova pela segunda vez desde que deixou o clube, no fim do Brasileirão de 2021.