SÉRIE A

Bahia encara o São Paulo na Fonte Nova e tenta voltar ao G-6 do Brasileirão

Tricolor vai em busca da recuperação após ser eliminado na Libertadores

O time inicia a rodada na 7ª colocação, com 15 pontos. Está colado no Ceará, que tem um jogo a menos e fecha a zona de classificação para a Libertadores. Por isso, vencer na Fonte será importante para não se desgarrar do pelotão de frente. >

Além disso, a equipe terá a chance de dar a volta por cima após duas derrotas em sequência no Sul do país, contra Grêmio e Internacional. O revés por 2x1 diante do colorado, inclusive, rendeu a queda na fase de grupos da Copa Libertadores da América.>

No comando do Bahia, Ceni foi derrotado três vezes pelo São Paulo. No ano passado, o Esquadrão caiu por 3x1, no Morumbi, e 3x0, na Fonte Nova. No retrospecto geral, o time baiano não vence o rival desde o Brasileirão de 2021, quando fez 1x0 em Salvador. De lá para cá, as equipes se enfrentaram quatro vezes, com três derrotas e um empate. >