BRASILEIRÃO

Corinthians x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 11ª rodada do Brasileirão, a partida será disputada neste domingo (1º), na Neo Química Arena, em São Paul, às 18h30

Corinthians e Vitória se enfrentam neste domingo (1º de junho), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Corinthians x Vitória ao vivo

Corinthians

O Corinthians ocupa a oitava posição, com 14 pontos, e tenta se recuperar da derrota para o Huracán pela Sul-Americana. No Brasileirão, a equipe de Dorival Júnior vem de um empate com o Atlético-MG e uma vitória sobre o Novorizontino. >