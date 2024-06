MAIS UM DESAFIO

Bahia encara o São Paulo no Morumbi de olho na liderança do Brasileirão

Esquadrão entra em campo neste domingo (30), às 16h

Gabriel Rodrigues

Publicado em 30 de junho de 2024 às 05:00

Everton Ribeiro é um dos pilares do meio-campo do Bahia no Brasileirão Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Cada vez mais embalado, o Bahia mira o alto no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o time tem mais uma chance de assumir a liderança da competição, mas para isso precisa passar pelo São Paulo, em duelo que acontece às 16h, no estádio Morumbi, pela 13ª rodada.

O tricolor iniciou a rodada na vice-liderança, empatado em pontos com o Flamengo, ambos com 24, e é superado apenas no saldo de gols (9 a 7). Por isso, um triunfo no Morumbi pode levar a equipe baiana à primeira colocação.

A liderança ainda não é tratada como uma obsessão pelo Bahia. A ideia é manter o foco para seguir pontuando e criar uma gordura dentro do G4, que garante vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Atualmente, a distância do tricolor para o Cruzeiro, 5º colocado, é de quatro pontos. A Raposa tem um jogo a menos.

Além disso, contra o São Paulo, o Bahia tentará melhorar o seu desempenho como visitante. A equipe tem sido sólida jogando fora dos seus domínios, mas venceu apenas um jogo longe da Fonte Nova, contra o Botafogo, no Engenhão, na 5ª rodada. Nas outras cinco partidas que disputou, foram três empates e duas derrotas.

Artilheiro da equipe na temporada, com 11 gols, o meia-atacante Thaciano afirma que o elenco precisa manter a atenção no duelo, sem mudar o estilo de jogo. “É continuar o nosso trabalho do jeito que a gente vem fazendo, independente se o jogo é em casa ou fora, a gente vem conseguindo manter a nossa postura. Esperamos dar continuidade ao trabalho”, disse.

A última vez que o Bahia venceu o São Paulo no Morumbi foi em 2019. Pela Copa do Brasil, Élber marcou o único gol no 1x0. No jogo da volta, o time baiano repetiu o placar na Fonte Nova e eliminou a equipe paulista nas oitavas de final do torneio. Depois disso, foram três encontros, com dois empates e uma derrota.

Rogério Ceni terá praticamente todo elenco à disposição. As únicas ausências são o lateral Arias, que está disputando a Copa América com a Colômbia, e o volante Acevedo, machucado desde o fim do ano passado.

Pelo lado do São Paulo, a principal ausência é o técnico Luís Zubeldía. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Criciúma e está suspenso. O auxiliar Max Cuberas comanda o time. Os jogadores Rafael, Ferraresi, Bobadilla e James Rodríguez também estão fora pois foram convocados pelas suas respectivas seleções na Copa América.

REENCONTRO

O duelo no Morumbi marcará o reencontro do técnico Rogério Ceni com o São Paulo. Um dos maiores ídolos da história são-paulina como jogador, o clube foi também o último trabalho de Ceni antes de chegar ao Bahia, no ano passado.