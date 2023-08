Bahia faz ajustes táticos antes de duelo contra o Botafogo

Em reta final de preparação para o confronto com o Botafogo, o Bahia realizou o penúltimo treino antes da partida. Nesta sexta-feira (25), o técnico Renato Paiva aproveitou o dia para fazer ajustes na equipe.



No campo, os jogadores realizaram atividades técnicas e táticas. Paiva montou o time titular e simulou situações de jogo. Contra o Botafogo, o Bahia tem o retorno do lateral esquerdo Ryan, que cumpriu suspensão na última rodada.



O zagueiro Kanu está liberado para jogar após o novo contrato ter sido registrado no BID. Ele teve os direitos comprados pelo tricolor junto ao Botafogo.