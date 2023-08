De olho no confronto com o Vasco, o Bahia realizou mais um treino. Na manhã desta quinta-feira (31), os jogadores iniciaram o dia com um vídeo no auditório e logo depois realizaram um pré-treino na academia.



No campo, o técnico Renato Paiva comandou uma atividade tática com os jogadores de linha enquanto os goleiros trabalharam sob o comando do preparador Rui Tavares.



Em outro momento, Paiva fez um treino com foco na linha defensiva, seguido de um trabalho de finalizações. O ataque tem sido um ponto de preocupação para o Esquadrão.