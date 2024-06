Bahia faz treino com foco na posse de bola antes de enfrentar o Fortaleza

Em preparação para o confronto com o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro, o Bahia voltou aos treinos na manhã desta sexta-feira (7), no CT Evaristo de Macedo. Depois de um trabalho físico na academia, os jogadores foram para o campo.

Rogério Ceni aproveitou o dia para comandar um treino técnico com foco na troca de passes e posse da bola. Em outro momento, o treinador montou três equipes, com sete atletas cada, que se revezavam em enfrentamentos.

O Bahia volta aos treinos neste sábado (8). O elenco ganhará folga no domingo (9). Por conta dos jogos da Seleção Brasileira na preparação para a Copa América, o confronto do tricolor com o Fortaleza será no dia 13 de junho, às 21h30, na Fonte Nova.