VEJA O BALANÇO

Bahia fecha período de contratações com apenas um reforço e lacunas no elenco

Tricolor só poderá inscrever novos atletas a partir de julho, durante a segunda janela

Da Redação

Publicado em 20 de abril de 2024 às 10:01

Elenco do Bahia ganhou apenas um reforço após o fim do Campeonato Baiano Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O período de contratações entre o encerramento dos estaduais e o início do Campeonato Brasileiro chegou ao fim. Os clubes das Séries A e B tiveram até a última sexta-feira (19) para inscrever novos atletas. A partir de agora, as equipes só poderão reforçar os seus elencos a partir de 10 de julho, quando abre a segunda janela do futebol brasileiro.

Quem esperava um Bahia ativo no mercado, não deve ter ficado muito satisfeito. O tricolor encerrou o período com apenas uma contratação. O único reforço anunciado foi o uruguaio Carlos de Pena, de 32 anos, que estava no Internacional. O meia estava fora dos planos do Colorado e acertou contrato em definitivo até o fim de 2024, com opção de renovação.

De acordo com o regulamento da CBF, apenas jogadores que disputaram os estaduais ou estavam livres antes do dia 1º de abril poderiam ser contratados. Parte dos tricolores esperavam que o Bahia fosse mais agressivo no mercado. Apesar de não confirmar oficialmente, internamente o clube baiano estudou a possibilidade de buscar pelo menos um lateral esquerdo e um zagueiro para compor o grupo, o que não aconteceu.

Em entrevistas após as partidas, o técnico Rogério Ceni chegou a falar sobre contratações e afirmou que o Esquadrão tinha um limite financeiro e não iria sair gastando de forma desenfreada.

A falta de reforços neste momento deixa lacunas no elenco. Sem um lateral esquerdo de origem, já que Ryan está machucado e Caio Roque não faz parte dos planos, o tricolor tem improvisado no setor. O atacante Luciano Juba e o volante Rezende são os jogadores que revezam na função.

Meia Carlos de Pena foi o único reforço anunciado pelo Bahia no último período de contratações Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Já no meio-campo, o time ainda carece de um volante mais marcador. Com Acevedo machucado desde o fim do ano passado, Rezende é o único atleta com essa característica no grupo.

Vale lembrar que o problema da lateral esquerda será resolvido em julho. O tricolor tem pré-contrato com Iago Borduchi, que defende o Augsburg, da Alemanha, mas só poderá atuar pelo Bahia após o fim da temporada na Europa.

BALANÇO

Entre a primeira janela de contratações e o último período de inscrições disponibilizado pela CBF, o Bahia anunciou a chegada de oito reforços - a conta inclui Iago Borduchi. Boa parte para o setor de meio-campo, considerado o mais importante da equipe. Puxam a fila nomes como Everton Ribeiro, Jean Lucas e Caio Alexandre.

Apesar de ter desembolsado quase R$ 50 milhões para assinar com Caio Alexandre e Jean Lucas, o Esquadrão também encontrou boas oportunidades no mercado. Dois oito atletas contratados, seis chegaram livres ao tricolor.

CONFIRA O MERCADO TRICOLOR EM 2024

CONTRATAÇÕES DO BAHIA:

Everton Ribeiro - meia, chegou livre após o fim do contrato com o Flamengo. Assinou vínculo até o fim de 2025.

Jean Lucas - volante comprado junto ao Santos, assinou contrato até o fim de 2028

Caio Alexandre - volante comprado do Fortaleza. Tem contrato até o fim de 2028

Santiago Arias - lateral direito colombiano também chegou livre após defender o Cincinnati, dos Estados Unidos. Tem contrato até o fim de 2025.

Victor Cuesta - zagueiro, assinou com o Bahia sem custo após romper vínculo com o Botafogo. Tem contrato até o fim de 2024

Oscar Estupiñan - centroavante, chegou emprestado pelo Hull City, da Inglaterra. O vínculo é até o fim da temporada

Carlos de Pena - meia de 32 anos estava no Internacional e assinou contrato em definitivo até o fim da temporada.

JÁ ESTÁ FECHADO: