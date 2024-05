E.C. VITÓRIA

Zagueiro Camutanga pode desfalcar o Vitória contra o São Paulo

O Vitória pode ter uma baixa para o jogo contra o São Paulo. Após se recuperar de lesão no joelho, o zagueiro Camutanga voltou a sentir incômodo e é dúvida para o jogo contra o São Paulo, domingo (5), às 16h, no Barradão. Os médicos do clube irão reavaliar o jogador para definir se ele terá condições de disputar a 5ª rodada do Brasileirão.