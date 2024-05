BRASILEIRÃO

Ceni comanda treino tático e faz ajustes no Bahia antes de pegar o Botafogo

Em reta final de preparação para o confronto com o Botafogo, o Bahia realizou mais um treino na tarde desta sexta-feira (5). No CT Evaristo de Macedo, o técnico Rogério Ceni promoveu um coletivo tático.

Ceni dividiu o elenco em dois times e fez ajustes na equipe considerada titular. Diante do Botafogo, o treinador pode fazer mudanças. Entre as novidades, o zagueiro Cuesta, recuperado após cirurgia no nariz, deve entrar no lugar de Kanu.