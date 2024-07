FOI BOM, MAS PODE MAIS

A primeira metade do Campeonato Brasileiro chegou ao fim para o Bahia. Depois de 19 jogos, o Esquadrão igualou a sua melhor campanha na Série A por pontos corridos, mas a queda nas últimas três partidas ligou o alerta no time para o restante da temporada.

O empate aos 53 minutos do 2º tempo com o Atlético-GO evitou mais uma derrota na competição e deixou o clube baiano com 31 pontos, na sétima colocação. A pontuação e a posição na tabela são as mesmas da que a equipe conseguiu em 2019, sob o comando de Roger Machado. A diferença é a de que em 2024, a equipe conquistou uma vitória a mais.

Em 19 partidas, o Esquadrão venceu nove, empatou quatro e perdeu seis, o que representa um aproveitamento de 54,4%. A equipe marcou 28 gols e sofreu 23, ficando com saldo positivo de cinco tentos. Na primeira metade da competição, o fator casa foi fundamental para o sucesso da equipe.

Foi na Fonte Nova que o tricolor somou 21 dos 31 pontos que possui. Foram sete vitórias e duas derrotas em nove jogos, desempenho que deixa o Bahia como quinto melhor mandante entre os 20 clubes da competição.

A campanha que fez o time de Rogério Ceni brigar no pelotão de cima durante boa parte do primeiro turno foi impulsionada pelo bom início. Depois de perder do Internacional na estreia, o Bahia embalou sequência de oito jogos sem ser derrotado. Porém, o sonho de virar a primeira metade na zona de classificação para a Libertadores transformou-se em frustração.

Apesar de ter alcançado 30 pontos a três rodadas do fim do primeiro turno, o tricolor derrapou na reta final. Diante de adversários que estão na parte de baixo da tabela, o time conquistou apenas um dos nove pontos que disputou. Com isso, acabou ultrapassado pelos concorrentes e ficou fora do G6.

Além disso, a equipe não conseguiu superar a sua própria melhor campanha nem a de um clube nordestino, marca alcançada pelo Fortaleza, que em 2021 fez 33 pontos em 19 jogos. Esse ano, o clube cearense pode ampliar essa marca, já que possui os mesmos 33 pontos, mas em 18 partidas.

“Vamos seguir, não é fácil. É um primeiro turno com 31 pontos, no ano passado foram 18 pontos em 19 rodadas, esse ano são 31 em 19. Claro que a gente lamenta porque o começo deu um número maior de pontos, nesse fim a gente caiu de produção, caiu em número de pontos, mas que a gente possa recomeçar no segundo turno e manter esse nível de aproveitamento do primeiro turno para que a gente possa chegar em uma posição que nos dê algo importante no final do campeonato”, analisou Rogério Ceni.

Se espelhar a pontuação do primeiro turno na reta final do Brasileirão, o tricolor certamente colherá bons frutos, já que fecharia a Série A com 62 pontos. Historicamente a pontuação garante uma vaga na Libertadores. No ano passado, por exemplo, o Red Bull Bragantino terminou em 6º, com 62, e foi para a fase prévia da competição internacional.

Vale lembrar que a zona de classificação da Libertadores aumentará caso os clubes que estejam entre os seis primeiros colocados conquistem os títulos da Copa do Brasil, da própria Libertadores e da Sul-Americana.