NA FONTE NOVA

Bahia inicia venda de ingressos para a partida contra o Criciúma

O Bahia iniciou a venda de ingressos para a partida contra o Criciúma, neste domingo (29), às 18h30, na Fonte Nova, pela 28ª rodada do Brasileirão. Nesta quarta-feira (25), a comercialização acontece de forma exclusiva aos sócios do clube.

Na quinta-feira (26), o Bahia abrirá vendas para os sócios da modalidade Esquadrão da Sorte. O público geral poderá comprar os ingressos a partir da sexta-feira (27). As entradas podem ser adquiridas através do site da Fonte Nova, nas bilheterias do estádio e nas lojas do Bahia nos shoppings Paralela, Bela Vista e Parque Shopping.