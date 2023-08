Bahia inicia venda de ingressos para a partida contra o Vasco

Depois de um dia exclusivo para os sócios, o Bahia iniciou a venda de ingresso para o público geral para o confronto com o Vasco, neste domingo (3), às 18h30, na Fonte Nova. A partir desta quinta-feira (31), os torcedores podem adquirir as entradas.



Os bilhetes estão sendo vendidos através do site da Fonte Nova, nas bilheterias do estádio e nas lojas Turma Tricolor (Multishop Boca do Rio e Shopping Piedade), Mascote Tricolor (Caminho de Areia) e Tantus Sports (Praça da Revolução, em Periperi).