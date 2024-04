NA FONTE NOVA

Bahia perde do Atlético-GO em estreia no Brasileirão sub-20

O Bahia não largou bem no Campeonato Brasileiro sub-20. Mesmo jogando na Fonte Nova, o time treinado pelo técnico Rogério Ferreira foi derrotado pelo Atlético-GO, por 1x0, na tarde desta quarta-feira (3), na estreia das equipes na competição.

O Bahia chegou a pressionar o Dragão na primeira etapa, mas acertou a trave duas vezes e não balançou as redes. Na volta do intervalo, o Atlético-GO precisou de apenas 39 segundos para abrir o placar.

O próximo adversário do Esquadrão no torneio será o Fluminense. A partida está marcada para a próxima na terça-feira (9), no Rio de Janeiro.