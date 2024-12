FUTEBOL FEMININO

Bahia perde do Grêmio nos pênaltis e fica com o vice na Ladies Cup

Tricolor desperdiçou quatro das cinco cobranças na decisão

Gabriel Rodrigues

Publicado em 22 de dezembro de 2024 às 18:54

Bahia perdeu para o Grêmio na final da Ladies Cup 2024 Crédito: Victor Bessa / @bessafoto_

O sonho do Bahia de conquistar a Ladies Cup 2024 ficou pelo caminho. Neste domingo (22), as tricolores ficaram no empate por 1x1 com o Grêmio, na final disputada no estádio Canindé, em São Paulo, mas acabaram superadas por 2x1, nos pênaltis, e perderam o título.

O resultado finalizou a temporada da equipe baiana no futebol feminino, que em 2024 conquistou o Campeonato Baiano e o acesso à Série A1 do Campeonato Brasileiro.

O JOGO

No confronto decisivo contra o Grêmio, o Bahia precisou correr atrás do resultado. Ainda na primeira etapa, Maria Dias recebeu um cruzamento perfeito do lado direito do ataque e sozinha na grande área subiu com estilo para colocar as gaúchas em vantagem.

O empate baiano veio no segundo tempo. Aos 20 minutos, o tricolor puxou contra-ataque. Luana deu um passe açucarado para Kaiuska, que saiu de cara com a goleira Vivi e mandou chute forte: 1x1.

Com o empate, a definição do campeão foi para os pênaltis. A goleira Yanne brilhou, defendendo três cobranças. Tchula balançou as redes, mas Mila Santos, Angela, Kamile e Ju Oliveira desperdiçaram e viram as gremistas levantarem a taça.

A campanha do Bahia na Ladies Cup foi marcada por empate com o Pumas do México e triunfos sobre o Avaí Kindermann e a seleção do Paraguai. O Esquadrão ficou em primeiro do grupo A e recebeu a chance de jogar a final.