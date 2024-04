OLHO NO BA-VI

Bahia pode ter reforços na lateral e meio-campo na final; atacante é dúvida

Tricolor voltou aos treinos e iniciou preparação para enfrentar o Vitória

Publicado em 3 de abril de 2024 às 16:04

Cicinho voltou aos treinos e pode ficar à disposição de Ceni para o Ba-Vi Crédito: Tiago Caldas/EC Bahia

De olho no Ba-Vi decisivo do Campeonato Baiano, o Bahia pode ganhar reforços para enfrentar o Vitória, neste domingo (7), às 16h, na Fonte Nova, pelo jogo de volta da final. Recuperados de lesões, o lateral direito Cicinho, o volante Sidney e o meia Roger treinaram normalmente na manhã desta quarta-feira (3), e podem ficar à disposição do treinador.

Do trio, Cicinho foi quem mais atuou este ano, com nove partidas entre o estadual e a Copa do Nordeste. O jogador, aliás, pode ser opção para a lateral esquerda, setor carente no tricolor. No primeiro jogo da final, o volante Rezende foi escalado na função, enquanto o garoto Caio Roque foi o escolhido de Ceni na segunda etapa.

Quem ainda não está confirmado na decisão é o atacante Everaldo, que sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa. O camisa 9 vinha sendo titular com Rogério Ceni e marcou três gols em 15 partidas em 2024.

Nesta quarta-feira, Everaldo ficou em tratamento entre a academia e a fisioterapia. Ele teve as companhias do lateral esquerdo Ryan e do volante Acevedo, que também estão em recuperação.

Como perdeu o jogo da ida por 3x2, no Barradão, o Esquadrão precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para levantar a taça no tempo normal. O triunfo por diferença de um gol leva a decisão para os pênaltis. O Vitória tem a vantagem do empate.