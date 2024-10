AINDA TÁ DEVENDO

Bahia tem queda de aproveitamento no segundo turno e mira melhora na reta final para ir à Libertadores

Esquadrão tem apenas mais oito jogos antes do fim da temporada

Gabriel Rodrigues

Publicado em 24 de outubro de 2024 às 05:00

Rogério Ceni tem apenas mais oito jogos para concretizar o desejo de levar o Bahia à Libertadores Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A reta final do Brasileirão se aproxima e, no Bahia, a meta é fazer em 2024 a melhor campanha da história do clube na era dos pontos corridos. De quebra, o Esquadrão sonha em pegar uma vaga na próxima Libertadores. Mas, para isso, terá que melhorar o seu desempenho no returno da competição.

Depois de conquistar 31 pontos nas 19 partidas iniciais, igualando a sua melhor marca em uma primeira metade da Série A, o tricolor não vem conseguindo espelhar a pontuação e viu o desempenho cair. Em 11 jogos disputados no segundo turno, a equipe treinada por Rogério Ceni somou 15 pontos. Foram quatro vitórias, três empates e quatro derrotas, um aproveitamento de 45,5%.

Nesta mesma sequência no início do Brasileirão, o time baiano havia conseguido 21 pontos. Um rendimento de 63,6%, com dois triunfos a mais do que a campanha atual. Se tivesse repetido os resultados, o Bahia teria neste momento 52 pontos, o que colocaria o clube na 4ª colocação.

Para o meia Cauly, os jogos em sequência e as longas viagens prejudicaram o Esquadrão. Ele acredita que, com o calendário mais espaçado, o time conseguirá resultados melhores na sequência da temporada.

“O início foi muito bom, talvez pouca gente esperasse um início tão positivo e, no final do primeiro turno, a gente não conseguiu pontuar o esperado. Mas ainda tem essa reta final que a gente pode alcançar o nosso objetivo, pontuando bastante. Vamos focar nisso e talvez a gente iguale a campanha do primeiro turno ou até tenha a chance de fazer um returno melhor”, avaliou o camisa 8.

O tempo, aliás, tem sido um aliado do Bahia. Por conta da Data Fifa de outubro e dos jogos da Copa do Brasil, o tricolor ganhou um espaço maior de preparação entre um compromisso e outro do Campeonato Brasileiro. O time se prepara agora para enfrentar o Vasco, na próxima segunda-feira (28), em São Januário, no Rio de Janeiro.

O duelo contra o alvinegro será mais um confronto direto entre clubes que ainda sonham com o G6, mas o Esquadrão sabe que precisa encerrar a seca fora de casa se quiser voltar do Rio com o triunfo na bagagem.

A campanha longe da capital baiana é o principal ponto de fragilidade da equipe no Brasileirão. No ranking dos melhores visitantes da Série A, o Bahia é apenas o 10º colocado, com 14 pontos. Foram apenas três vitórias em 15 jogos, o que deixa o time com aproveitamento de 31,1%. No segundo turno, o único rival que o tricolor venceu fora de seus domínios foi o Grêmio: 2x0, em Caxias do Sul, pela 23ª rodada.