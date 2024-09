NO MARACANÃ

Bahia tem retorno de atacante e duas baixas para decisão contra o Flamengo; veja os relacionados

A principal novidade da lista é o retorno do atacante Rafael Ratão, que cumpriu suspensão no duelo de ida. Por outro lado, o treinador ganhou dois desfalques: o zagueiro Victor Cuesta, com uma entorse no tornozelo, e o atacante Tiago, com dores no tendão do joelho, foram vetados.