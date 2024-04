ALVO NA MIRA

Bahia tenta a contratação do meia Carlos de Pena, do Internacional

Jogador está fora dos planos do clube gaúcho

Gabriel Rodrigues

Publicado em 8 de abril de 2024 às 13:11

Carlos de Pena perdeu espaço no Inter e pode reforçar o Bahia Crédito: Ivan Durão/Internacional

Em busca de reforços para a sequência da temporada, o Bahia tem um novo alvo na mira. O Esquadrão negocia a contratação do meia uruguaio Carlos de Pena, de 32 anos, que pertence ao Internacional. A informação foi divulgada inicialmente pelo site Globo Esporte e confirmada pelo CORREIO.

Carlos de Pena está fora dos planos do Internacional e se encaixa nas características do modelo de jogo utilizado pelo técnico Rogério Ceni. Após a derrota no primeiro Ba-Vi da final do Campeonato Baiano, o treinador reclamou da falta de peças no meio-campo para manter o estilo da sua equipe durante o segundo tempo dos jogos.

Formado pelo Nacional, do Uruguai, Carlos de Pena fez carreira na Europa, onde defendeu o Middlesbrough, na Inglaterra, Real Oviedo, na Espanha, e Dynamo de Kiev, na Ucrânia. Em 2022, o meia iniciou a sua caminhada no futebol brasileiro ao ser contratado pelo Internacional.

Pelo Colorado, de Pena disputou 102 jogos, marcou 11 gols e deu 14 assistência. O jogador viveu boa fase entre 2022 e 2023, mas caiu de produção. Esse ano, disputou apenas cinco partidas no Campeonato Gaúcho e balançou as redes uma vez.

Fora dos planos do clube gaúcho, o uruguaio está treinando separado do restante do elenco. A tendência é a de que ele chegue a um acordo para a rescisão antes de firmar contrato com o Bahia. Se a negociação avançar, o jogador reforçará o tricolor no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil e eventuais fases finais da Copa do Nordeste.

O meio-campo, aliás, tem sido o foco de procura do Bahia. O Esquadrão também sondou a situação do volante argentino Emmanuel Martínez, do América-MG. Um dos destaques do Coelho no ano passado, o jogador está cobiçado no mercado. Equipes como Vasco e Cruzeiro também sondaram a situação do atleta, mas o destino dele deve ser o Fortaleza.