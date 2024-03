REGIONAL

Bahia treina focado no Ba-Vi da Copa do Nordeste

Após garantir a classificação às finais do Campeonato Baiano, o elenco do Bahia se reapresentou na manhã desta segunda-feira (18), na Cidade Tricolor, quando iniciou os preparativos para o segundo Ba-Vi da temporada. O clássico válido pela Copa do Nordeste será disputado na quarta-feira (20), às 21h30, na Fonte Nova.

Antes de pensar nos dois clássicos do estadual, o Bahia foca no primeiro dessa edição da Copa do Nordeste. Com 12 pontos, o tricolor lidera o Grupo B e tem a melhor campanha da Copa do Nordeste. O Vitória soma oito pontos e ocupa a terceira posição do Grupo A.