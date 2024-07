MARCAS DE RESPEITO

Bahia ultrapassa 100 gols na 'Era Ceni' e treinador se torna o maior vencedor nos pontos corridos

Rogério diz que espera colher frutos da boa fase no final do ano

Da Redação

Publicado em 5 de julho de 2024 às 15:13

Rogério Ceni comemora o triunfo do Bahia sobre o Juventude na Fonte Nova Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia segue batendo marcas em 2024. No triunfo sobre o Juventude, por 2x0, na noite desta quinta-feira (4), o tricolor ultrapassou a marca de 100 gols na ‘Era Rogério Ceni’. Desde que o treinador chegou ao clube, na temporada passada, a equipe balançou as redes 101 vezes.

O centésimo gol sob o comando de Rogério Ceni foi marcado pelo meia Thaciano, artilheiro do time na temporada, com 12 tentos. Na sequência, Cauly fez o segundo sobre os gaúchos e garantiu o gol de número 101. A marca foi conquistada em 54 jogos do treinador à frente do clube, o que representa uma marca de 1,8 bolas na rede por partida.

Na atual temporada, o Esquadrão tem mostrado eficiência no ataque. Dos 101 gols que o Bahia conseguiu sob o comando de Ceni, 74 foram marcados em 2024. No Brasileirão, o time aparece com o segundo melhor setor ofensivo entre os 20 clubes, com 23 tentos em 14 jogos. Fica atrás apenas do líder Flamengo, que fez 26.

“É um propósito que a gente tem jogar em função do gol, essa é uma característica dos times que a gente monta. A gente sempre sofre um pouco mais defensivamente, eu confesso, mas sempre tem bastante êxito de maneira ofensiva”, iniciou Ceni.

“O fato de jogar sempre com o intuito de vencer, com vocação muito ofensiva, faz ter um bom número de gols, e em alguns jogos causa um desequilíbrio de maneira defensiva que é algo que estamos buscando corrigir. Mas para um time que é técnico e leve como o nosso, os números defensivos vêm sendo melhores do que ano passado”, completou.

Por sinal, além de liderar a artilharia do tricolor e viver a sua temporada mais goleadora na carreira, Thaciano é também o principal homem-gol do ciclo de Ceni no Bahia. O polivalente tem registrado 16 gols com o treinador. O centroavante Everaldo, com 14, e Rafael Ratão, com nove, aparecem na sequência.

A marca conquistada pelo Esquadrão foi exaltada pelo Bahia nas redes sociais. O tricolor lembrou ainda que Ceni se estabeleceu como o treinador mais vencedor do clube na Série A por pontos corridos. A vitória sobre o Juventude fez Rogério alcançar a marca de 15 triunfos no Brasileirão, superando justamente o adversário da partida, Roger Machado, que venceu 14 jogos entre 2019 e 2020.

💯 Marca centenária! 'Era Ceni' chegou a 101 gols em jogos oficiais pelo Esquadrão. Para completar, Rogério também se isolou como o treinador com mais triunfos pelo Bahia na história do @Brasileirao em pontos corridos. #BBMP pic.twitter.com/TiC7z8p05L — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) July 5, 2024

O treinador valorizou o desempenho, lembrando da luta pela manutenção da equipe na Série A no ano passado, e destacou a atual campanha do time, que é 4º colocado do Brasileirão. Ele, no entanto, diz que espera colher os frutos da boa fase ao fim da temporada.