É CAMPEÃO!

Bahia vence o 3B e conquista o título da Série A2 do Brasileirão feminino

Mulheres de Aço fizeram 2x1 no estádio de Pituaçu

Da Redação

Publicado em 4 de agosto de 2024 às 13:05

Vilma comemora o primeiro gol do Bahia na final contra o 3B Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia é campeão da Série A2 do Campeonato Brasileiro feminino. As Mulheres de Aço conquistaram o título inédito ao vencer o 3B por 2x1, na manhã deste domingo (4), no estádio de Pituaçu. A taça encerrou com chave de ouro a campanha da equipe na divisão de acesso do Brasileirão. No próximo ano, o tricolor jogará a elite da modalidade.

O Esquadrão fez um primeiro tempo controlado e construiu boa vantagem. Vilma abriu o placar, enquanto Ary anotou um gol olímpico. No segundo tempo, o 3B descontou com Rafa, mas parou por aí.

Com o título, o Bahia se torna o primeiro clube baiano a vencer uma edição do Brasileirão feminino. O Esquadrão igualou o feito do Ceará, que conquistou a competição em 2022.

Apesar do vice-campeonato, o 3B também garantiu vaga na primeira divisão. Juventude e Sport foram os outros dois clubes que conquistaram o acesso. Com o objetivo alcançado, o Bahia vai focar agora na disputa do Campeonato Baiano.

O JOGO

Depois do empate por 0x0 no jogo da ida, em Manaus, o Bahia entrou em campo precisando de um triunfo simples para conquistar o título. O time baiano contou com o apoio da torcida em Pituaçu e começou melhor no duelo. O tricolor controlou bem a partida nos minutos iniciais, fazendo marcação alta para pressionar o 3B.

Aos poucos, o Esquadrão encontrou chances para abrir o placar. Letícia e Vilma ficaram no quase. O 3B tentava se livrar do Bahia na base do contra-ataque e bolas paradas, mas as Mulheres de Aço conseguiam neutralizar as investidas adversária

A presença ofensiva do Bahia surtiu efeito. Ary iniciou a jogada e achou Dan do lado direito. A lateral cruzou para Vilma, que se antecipou à marcação e de cabeça abriu o placar para o Esquadrão, aos 27 minutos.

A vantagem e o forte calor em Salvador fez o Bahia segurar um pouco do ritmo, mas o time seguiu com o domínio do confronto. Na reta final do primeiro tempo, a equipe baiana conseguiu ampliar.

Aos 46 minutos, Ary cobrou escanteio fechado e contou com a falha da goleira Camila para fazer um gol olímpico em Pituaçu e deixar o tricolor mais perto do título

No segundo tempo, o 3B voltou disposto a correr atrás do prejuízo. Logo aos cinco minutos, a defesa do Bahia vacilou e o cruzamento rasteiro de Roque caiu nos pés de Rafa. Livre de marcação, ela teve tranquilidade para fuzilar a goleira Yanne, descontando o placar.

O time do Amazonas pressionou o Bahia em busca do empate que levaria a decisão para os pênaltis. O tricolor equilibrou a partida e o duelo ficou aberto até o fim. Aos 39 minutos, Katyelle teve a chance de deixar tudo igual, mas na marca do pênalti pegou mal na bola e perdeu uma chance incrível para o 3B.