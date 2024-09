A BUSCA CONTINUA

Bahia vence o Criciúma na Fonte Nova e se mantém na zona de classificação para a Libertadores

Cauly marcou o gol do triunfo tricolor sobre o time catarinense

Gabriel Rodrigues

Publicado em 29 de setembro de 2024 às 20:33

Cauly comemora o gol que deu o triunfo ao Bahia na Fonte Nova Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia segue forte na briga por uma vaga na Libertadores e conseguiu uma grande recuperação no Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo (29), o Esquadrão contou com o apoio da torcida na Fonte Nova para vencer o Criciúma por 1x0, e se manter no G6 da competição.

Com uma postura um pouco diferente do normal, o time baiano apostou em lançamentos e chutes de fora da área. Receita que deu certo, já que ainda no primeiro tempo, Cauly aproveitou a boa jogada de Arias e mandou um chute sem chances para o goleiro do Tigre, definindo a vitória do Esquadrão.

No segundo tempo, o Bahia criou chances para ampliar o marcador, mas esbarrou na falta de pontaria. Mesmo assim, o time comemorou o bom resultado ao apito final.

A vitória fez o Esquadrão chegar aos 45 pontos. A equipe se manteve na 6º colocação, dentro da zona de classificação para o torneio internacional. O próximo compromisso do Bahia no Brasileirão será um confronto direto dentro do G6. No sábado, o tricolor recebe o Flamengo, às 19h, na Fonte Nova.

O JOGO

Com a semana inteira livre para trabalhar, Rogério Ceni cumpriu a expectativa e repetiu a escalação considerada titular. Suspenso na última rodada, o zagueiro Kanu voltou ao time na vaga de Cuesta. Quando a bola rolou, o Bahia tentou controlar o jogo através do seu meio-campo. Enquanto isso, o Criciúma apostou no contra-ataque e foi o primeiro a assustar.

Na triangulação na entrada da área, o lateral Claudinho recebeu livre, carregou e soltou uma bomba no travessão. Após o lance, a arbitragem marcou impedimento, mas seria um golaço do Tigre. Aos poucos, o Bahia começou a chegar ao ataque. Everaldo chutou cruzado e a bola ia chegando para Thaciano na pequena área, mas a marcação cortou.

Apesar de ter mais posse de bola, o time baiano repetia os velhos problemas na criação ofensiva. O tricolor rondava a área do Criciúma, mas encontrava poucas brechas. Diante do cenário, Cauly e Everton Ribeiro arriscaram chutes de longa distância. Era o caminho para o tricolor.

Aos 32 minutos, Arias recebeu a bola do lado direito, passou pelo marcador e cruzou para trás. Da entrada da área, Cauly pegou de primeira, sem chances para o goleiro Gustavo, e anotou um golaço na Fonte Nova: Bahia 1x0.

O Esquadrão tentou aproveitar o bom momento. O segundo gol quase saiu minutos depois, em cabeçada de Thaciano que Gustavo mandou para escanteio. Do outro lado, o Criciúma marcava com linhas baixas e não apareceu mais no campo ofensivo.

O Bahia voltou do intervalo com o mesmo time, mas de novo foi o Criciúma quem começou ligado. O Tigre quase deixou tudo igual em duas oportunidades logo nos primeiros minutos. Em uma delas, Bolasie recebeu de Allano e deu um toquinho. A bola passou na frente do gol tricolor.

O Esquadrão não demorou para reagir. Juba mandou um chute venenoso. Gustavo espalmou na cabeça de Cauly, que mandou para o gol, mas viu o goleiro se recuperar e fazer a defesa. Logo depois foi a vez de Caio Alexandre entrar livre na área. Ele tentou cruzar, mas se desequilibrou.

O Bahia era só ataque. Jean Lucas recebeu em profundidade, driblou o marcador e ia anotar um golaço, mas Gustavo saiu bem e fez a defesa no chute rasteiro. Rogério Ceni então fez as primeiras mudanças e colocou Lucho Rodríguez e Ratão nos lugares de Everaldo e Thaciano, respectivamente.

Mesmo com dois jogadores de velocidade, o Bahia perdeu um pouco da intensidade e passou a fazer um jogo mais cadenciado. Ademir foi para o campo na vaga de Cauly e o Esquadrão passou a ter três atacantes, com Lucho fazendo o papel de referência.

O Bahia criou boas chances, mas esbarrou em erros técnicos. Ratão recebeu de De Pena dentro da área e isolou. Já Lucho Rodríguez tomou a decisão errada em contra-ataque e o tricolor desperdiçou uma boa chance de matar a partida.

A pressão baiana foi até o final, mas a equipe não conseguiu aproveitar. Apesar das chances perdidas, ao apito final o Esquadrão comemorou mais um triunfo no Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

Bahia 1x0 Criciúma - Campeonato Brasileiro (28ª rodada)

Bahia: Marcos Felipe, Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Yago), Jean Lucas (De Pena), Everton Ribeiro e Cauly (Ademir); Thaciano (Rafael Ratão) e Everaldo (Lucho Rodríguez). Técnico: Rogério Ceni.

Criciúma: Gustavo, Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Patrick de Paula (Jhonata Robert), Fellipe Mateus (Arthur Caíke) e Marquinhos Gabriel (Pedro Rocha); Allano (Felipe Vizeu) e Bolasie (Dudu). Técnico: Cláudio Tencati.

Local: Fonte Nova

Gol: Cauly, aos 32 minutos do 1º tempo

Cartão amarelo: Everton Ribeiro (Bahia); Allano e Arthur Caíke (Criciúma)

Público: 24.884 pagantes

Renda: R$ 714.909,00

Arbitragem: Edina Alves Batista (SP), auxiliada por Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Maíra Mastella Moreira (RS)