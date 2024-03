DEU TRICOLOR!

Bahia vence o Vitória de virada e garante classificação na Copa do Nordeste

Com apoio da torcida, Esquadrão levou a melhor no segundo Ba-Vi da temporada

Gabriel Rodrigues

Publicado em 20 de março de 2024 às 23:35

Kanu comemora após marcar o gol da virada do Bahia sobre o Vitória Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

No Ba-Vi de número 495 na história, o Bahia deu o troco e venceu o Vitória por 2x1, na Fonte Nova. Na noite desta quarta-feira (20), o tricolor saiu atrás depois que Alerrandro acertou um chutaço sem chances para Marcos Felipe, mas virou ainda no primeiro tempo, com gols de Jean Lucas e Kanu.

O resultado positivo para o Esquadrão no segundo clássico do ano empatou a disputa entre as equipes na temporada - cada time venceu um duelo -, e garantiu a classificação antecipada do Bahia para a segunda fase da Copa do Nordeste. Com 15 pontos, o tricolor lidera o grupo B.

Já o Vitória ficou em situação complicada na competição. O Leão estacionou nos 8 pontos e pode deixar a zona de classificação no grupo A.

O próximo encontro entre tricolores e rubro-negros já tem data e local para acontecer. No domingo (31), as equipes se enfrentam, às 16h, no Barradão, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Baiano.

ANIMADO

Dúvida antes da partida por conta de uma virose, o meia Cauly foi confirmado entre os titulares e formou o meio-campo com Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro. A principal novidade na escalação tricolor foi a entrada de Rezende na lateral esquerda. Luciano Juba ficou como opção no banco.

No rubro-negro, Léo Condé fechou o meio-campo e promoveu a estreia Léo Naldi, escalando a equipe com três volantes. Novas caras do elenco, Reynaldo, Luan Santos e Luiz Adriano ficaram entre os reservas.

Como era esperado, o Bahia ficou com a posse da bola e tentou controlar o jogo. Empurrado pela torcida, que fez uma grande festa, o tricolor articulava as jogadas para tentar quebrar a marcação rubro-negra. Mas foi o Vitória quem rugiu alto primeiro.

Aos nove minutos, Rezende tentou cortar, se atrapalhou na disputa com Osvaldo e entregou a bola nos pés de Alerrandro. O centroavante carregou livre e mandou um chutaço de fora da área para abrir o placar.

Jogadores do Vitória comemoram após Alerrandro abrir o placar na Fonte Nova Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Bahia manteve a sua postura de construir o jogo desde a defesa, mas errava muitos passes e facilitava a marcação rubro-negra. Enquanto isso, o Vitória seguiu postado para puxar o contra-ataque. A equipe de Léo Condé teve chances de levar perigo em cobranças de falta, mas não exigiu do goleiro Marcos Felipe.

A partida seguiu morna, mas aos 35 minutos o Bahia esquentou a temperatura. Kanu fez o papel de meia e iniciou a jogada com belo passe para Everton Ribeiro. O camisa 10 cruzou rasteiro e Jean Lucas, livre de marcação, mandou a bomba e deixou tudo igual.

Na comemoração, Jean Lucas simulou jogar milho, provocando o rival. Foi o suficiente para os jogadores dos dois times se estranharem, o que deixou o jogo parado por alguns minutos. Quando a bola voltou a rolar, Kanu aproveitou o bate-rebate na área após a cobrança de falta, virou o placar aos 47 minutos e decretou o triunfo parcial do Bahia na primeira etapa.

Jean Lucas e Caio Alexandre provocam o Vitória após gol do Bahia Crédito: Tiago Caldas/EC Bahia

SEGUNDO TEMPO

Os times voltaram do intervalo com as mesmas formações e o terceiro gol do Bahia só não saiu logo nos primeiros minutos porque Lucas Arcanjo fez uma grande defesa no chute à queima roupa de Thaciano.

A desvantagem fez o Vitória sair mais para o jogo. O Leão utilizava, principalmente, o apoio do lateral esquerdo Patric para chegar ao ataque. A exposição também deixou o time mais vulnerável. Condé, então, fez as primeiras mudanças. Caio Vinícius e Matheus Gonçalves entraram nas vagas de Willian Oliveira e Patric, respectivamente.

O atacante, no entanto, ficou poucos minutos em campo. Na primeira participação, Gonçalves agrediu Caio Alexandre na linha de fundo e recebeu o vermelho direto.

Com um jogador a mais, o Bahia passou a pressionar o Vitória, mas empilhou chances perdidas. Sem se entregar, o Leão continuou apostando na velocidade para tentar o empate. Mas sem alterações no placar, o tricolor esperou o apito final para fazer a festa com a torcida.

FICHA TÉCNICA

Bahia 2x1 Vitória - Copa do Nordeste (6ª rodada)

Bahia: Marcos Felipe, Gilberto (Marcos Victor), Kanu (Gabriel Xavier), Cuesta e Rezende; Caio Alexandre (Yago), Jean Lucas (Juba), Cauly e Everton Ribeiro; Thaciano e Everaldo (Ademir). Técnico: Rogério Ceni.

Vitória: Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Patric Calmon (Matheus Gonçalves); Willian Oliveira (Caio Vinícius), Léo Naldi (Lucas Esteves), Rodrigo Andrade e Matheusinho; Osvaldo (Zé Hugo) e Alerrando (Luiz Adriano). Técnico: Léo Condé.

Local: Fonte Nova

Gols: Alerrando, aos 9, Jean Lucas, aos 35, Kanu, aos 47 minutos do 1° tempo

Cartão amarelo: Jean Lucas, Cauly, Kanu, Gilberto (Bahia); Rodrigo Andrade, Wagner Leonardo, Camutanga, Zeca (Vitória)

Cartão Vermelho: Matheus Gonçalves (Vitória)

Público: 48.184 pagantes

Renda: R$ 1.719.922,00