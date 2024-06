FUTEBOL DE BASE

Bahia vence o Vitória nos pênaltis e conquista o título da Copa Metropolitana

Tricolor levou a melhor e levantou a taça da competição

Da Redação

Publicado em 4 de junho de 2024 às 15:07

Bahia foi melhor nos pênaltis e ficou com o título da Copa Metropolitana Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A rivalidade entre Bahia e Vitória ganhou um novo capítulo. Na manhã desta terça-feira (4), o tricolor venceu o rubro-negro nos pênaltis, no estádio de Pituaçu, e conquistou o título da Copa Metropolitana sub-15.

Depois do 0x0 no tempo normal, a decisão foi para os pênaltis. O Bahia foi mais eficiente nas cobranças e converteu as cinco penalidades, superando o rival por 5x3. Além do título, o time treinado pelo técnico João Milanez terminou a competição de forma invicta.

Tabela definida

Por falar em futebol de base, a Federação Bahiana de Futebol (FBF) divulgou as datas das semifinais do Campeonato Baiano sub-20. De olho em uma vaga na decisão, Bahia e Vitória da Conquista se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 15h, pelo jogo de ida.

A partida, com mando do Bode, será no estádio Edvaldo Flores, em Vitória da Conquista. O duelo de volta está marcado para o sábado (8), às 10h, no estádio de Pituaçu.