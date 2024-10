RETROSPECTO FAVORÁVEL

Bahia venceu cinco dos últimos dez jogos contra o Vasco, próximo rival na Série A

Esquadrão encara o time carioca nesta segunda-feira (28), pelo Brasileirão

Gabriel Rodrigues

Publicado em 25 de outubro de 2024 às 05:00

Thaciano marcou o gol do último triunfo do Bahia em São Januário Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia tem pela frente mais um confronto direto no Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, a equipe do técnico Rogério Ceni encara o Vasco, às 21h, em São Januário. Na briga entre clubes que sonham em conquistar uma vaga na próxima Libertadores, o tricolor aposta no retrospecto recente para levar a melhor e voltar do Rio de Janeiro com os três pontos.

O cruz-maltino costuma ser um bom adversário para o Esquadrão. Tanto que o time baiano não perde do alvinegro há dois anos. A última vez aconteceu em 2022: 1x0, fora de casa, pela Série B. De lá para cá, as equipes se enfrentaram quatro vezes, com três vitórias tricolores e um empate.

No recorte dos últimos dez jogos, a vantagem também é azul, vermelha e branca. Foram cinco triunfos do Bahia, três empates e apenas duas vitórias do Vasco.

Até mesmo o estádio de São Januário traz boas recordações para os baianos. No último duelo no Rio de Janeiro, no Campeonato Brasileiro do ano passado, Thaciano marcou o gol no 1x0 aplicado pelo Esquadrão.

Durante o embate disputado no primeiro turno da Série A deste ano, o camisa 16 voltou a vazar as redes vascaínas. Estupiñan completou o placar de 2x1, enquanto Paulo Henrique descontou para o adversário.

Apesar do bom retrospecto, o meia Cauly entende que a partida fora de casa não será fácil. Ele ressaltou, no entanto, que conseguir o triunfo sobre o Vasco é importante na briga por uma vaga na Libertadores.

“O próximo jogo, se ganhar, vai ser um passo importante para buscar o nosso objetivo [...] Se a gente conseguir sair de lá com o triunfo, vai ser um passo bem importante”, afirmou.

DISPUTA

Bahia e Vasco não estão tão próximos na tabela, mas, no momento, disputam o mesmo objetivo. O Esquadrão é o atual 7º colocado do Brasileirão, com 46 pontos, enquanto o alvinegro ocupa a 10ª posição, com 40.

Vale lembrar que o tricolor pode ser beneficiado com a abertura de mais vagas para a Libertadores via Série A. Na Copa do Brasil, Flamengo e Atlético-MG disputam a final e, se o rubro-negro vencer e terminar o Brasileirão entre os seis primeiros, o G6 virará G7. Atualmente, o clube carioca é o 4º colocado.

Uma outra vaga pode surgir graças à própria Libertadores. Botafogo e Atlético-MG construíram boa vantagem nas partidas de ida da semifinal e podem disputar o troféu. Caso o Glorioso, que é o líder da Série A, leve o troféu continental, a zona de classificação à Liberta 2025 deve aumentar. Já se o Galo conquistar o torneio internacional e o mata-mata nacional, também garantirá um G7 no Brasileirão.

O Bahia tem mais oito jogos para concretizar o objetivo de voltar à Libertadores depois de 35 anos. Da sequência, quatro partidas serão fora de casa e outras quatro como mandante.