PREPARAÇÃO

Bahia volta aos treinos de olho em confronto com o Maranhão

Tricolor entra em campo neste domingo (24), na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste

Depois de vencer o clássico contra o Vitória, o Bahia voltou aos treinos e iniciou a preparação para o confronto com o Maranhão. A partida será neste domingo (24), às 16h, na Fonte Nova. Na manhã desta sexta-feira (22), os jogadores se reapresentaram no CT Evaristo de Macedo.

Após uma rápida atividade na academia, os jogadores foram para o campo e Rogério Ceni comandou um trabalho técnico com foco nos passes e finalizações. Quem atuou mais de 45 minutos no Ba-Vi, encerrou a atividade mais cedo. Enquanto isso, o restante do elenco fez um treino tático.