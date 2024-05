BRASILEIRÃO

Bahia x Botafogo: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Em busca de mais três pontos no Brasileirão, o Bahia encara o Botafogo, neste domingo (5), no estádio Engenhão, no Rio de Janeiro. Na quinta colocação, com sete pontos, o Esquadrão faz um confronto direto com o alvinegro, líder da competição, com nove. O técnico Rogério Ceni conta com praticamente todo elenco à disposição e deve promover o retorno do zagueiro Cuesta no lugar de Kanu. Confira informações sobre a partida.