Bahia x CRB: veja onde assistir, escalações e arbitragem da semifinal do Nordestão

A Fonte Nova vai ser palco de mais uma decisão. Neste domingo (26), o Bahia recebe o CRB em jogo único pela semifinal da Copa do Nordeste. Time de melhor campanha na primeira fase, o tricolor aposta na força de casa e na qualidade do elenco para conquistar um lugar na grande final. O técnico Rogério Ceni deve repetir o time que venceu o Criciúma por 2x0, pela Copa do Brasil. Entre os titulares, a única baixa é o atacante Everaldo, que fraturou a costela. O zagueiro Cuesta sentiu o joelho antes do jogo em Santa Catarina e é dúvida para compor o banco de reservas.