BRASILEIRÃO

Bahia x Cuiabá: veja onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Em luta no G4 do Campeonato Brasileiro, o Bahia terá mais um desafio. Neste sábado (13), o tricolor recebe o Cuiabá, na Fonte Nova, pela 17ª rodada da competição. Em casa, o Esquadrão quer fazer valer a força da torcida para somar mais três e seguir no pelotão de frente. O técnico Rogério Ceni será forçado a mudar o time, já que o centroavante Everaldo está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, ele ganha o reforço do lateral Iago Borduchi, que foi regularizado e está liberado para estrear. Confira informações sobre a partida.