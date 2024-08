QUARTAS DE FINAL

Bahia x Flamengo: veja onde assistir, escalações e arbitragem da decisão na Copa do Brasil

Bahia e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (28), na Fonte Nova, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Em busca de uma classificação inédita à semifinal, o Esquadrão aposta na força de casa para construir vantagem sobre o rival. O técnico Rogério Ceni deve repetir a equipe titular, que está invicta há quatro jogos, mas tem o reforço do atacante Ademir, que volta após lesão. Rafael Ratão, expulso, se junta aos machucados Gilberto e Biel.

No time carioca, o técnico Tite tem pelo menos sete desfalques. Machucados, Viña, Arrascaeta, Everton Cebolinha, Gabigol e Pedro estão fora de ação. Carlinhos e Allan também são baixas. O treinador, no entanto, ganhou o reforço de Michael. O jogador voltou ao clube após passagem pelo futebol da Arábia Saudita e reestreou com gol sobre o Red Bull Bragantino no fim de semana. Confira informações sobre a partida.