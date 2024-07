BRASILEIRÃO

Bahia x Internacional: tricolor abre venda de ingressos para o público geral

Depois de dois dias de vendas exclusivas para os sócios, o Bahia iniciou a comercialização de ingressos da partida contra o Internacional para o público geral. O confronto será neste sábado (27), às 20h, na Fonte Nova, e marca a abertura do returno do Brasileirão para o Esquadrão.

Os ingressos estão à venda através do site da Fonte Nova e nas lojas do Bahia nos shoppings Salvador Norte, da Bahia e Paralela. No sábado, dia da partida, as entradas também serão disponibilizadas nas bilheterias do estádio.