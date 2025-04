BRASILEIRÃO

Bahia x Mirassol: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Os clubes se enfrentam pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo (13), às 16h

Publicado em 12 de abril de 2025 às 18:00

Em busca do primeiro triunfo no Brasileirão em 2025, o Bahia enfrentará o Mirassol neste domingo (13), às 16h, na Arena Fonte Nova. Pela terceira rodada do campeonato, o tricolor busca encerrar a sequência de empates que traz dos confrontos com Corinthians e Santos.>

Há onze jogos sem perder, o Esquadrão chega à partida animado pelo primeiro triunfo fora de casa na Libertadores na história do clube, após vencer o Nacional do Uruguai por 1 a 0 na última quarta-feira (9). Agora, a atenção se volta para o Brasileiro, no calendário exaustivo de jogos toda quarta e domingo vivido pelo clube.>

Atualmente, o Bahia ocupa a décima terceira colocação na tabela, com dois pontos, frente a um do Mirassol em décimo sétimo lugar. Para o clube paulista, foi uma derrota para o Cruzeiro por 2 a 1 na estreia, e um empate com o Fortaleza por 1 a 1 na sequência, buscando também sua primeira Vitória e a fuga da zona de rebaixamento onde se encontra.>

TRANSMISSÃO

A partida entre Bahia e Mirassol terá transmissão ao vivo exclusiva pelo streaming Premiere.>

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bahia: Ronaldo; Gilberto, Kanu, Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Pulga e Luciano Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.>

Mirassol: Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, José Aldo e Danielzinho; Fabrício Daniel, Clayson e Iuri Castilho. Técnico: Rafael Guanaes.>

ARBITRAGEM

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC), assistido por Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO). Julio Cesar Pfleger (SC) é o quarto árbitro.>