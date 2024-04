QUARTAS DE FINAL

Bahia x Náutico: ingressos para decisão no Nordestão estão à venda

Depois de perder o título do Campeonato Baiano para o rival Vitória, o Bahia já tem uma nova decisão pela frente. Nesta quarta-feira (10), o tricolor recebe o Náutico, às 21h30, na Fonte Nova, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Os ingressos para o confronto estão à venda desde o último sábado (6) para os sócios e começaram a ser comercializados para o público geral nesta segunda-feira (8).

Diante do Náutico, o Bahia mantém a promoção no setor Sudeste, que tem entradas por R$ 40 (inteira) e R$ 20 meia. Além do site da Fonte Nova, os ingressos estão à venda nas bilheterias do estádio e outros quatro pontos físicos disponibilizados pelo clube (veja abaixo).