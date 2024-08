BRASILEIRÃO

Bahia x Red Bull Bragantino: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Depois do revés por 1x0 para o Flamengo na Copa do Brasil, o Bahia muda a chave e volta a focar no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (1º), o tricolor visita o Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 25ª rodada. Com 39 pontos, o Esquadrão é o 6º colocado da Série A, dentro da zona de classificação para a Libertadores. Rogério Ceni tem o retorno de Rafael Ratão, que cumpriu suspensão contra o Flamengo. Machucados, Gilberto e Biel continuam de fora. Confira informações sobre a partida.