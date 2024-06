CAMPEONATO BRASILEIRO

Bahia x São Paulo: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de dois triunfos em casa, o Bahia mira agora uma vitória longe dos seus domínios. Neste domingo (30), o tricolor encara o São Paulo, no estádio Morumbi, pela 13ª rodada do Brasileirão. Com 24 pontos, o Esquadrão inicia a rodada na vice-liderança, empatado com o líder Flamengo, e sonha em assumir a primeira colocação. O técnico Rogério Ceni conta com praticamente todo elenco à disposição e deve colocar força máxima em campo. As únicas ausências confirmadas são o lateral Arias, que está com a Colômbia na Copa América, e o volante Acevedo, machucado.