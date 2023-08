Baiano Hebert Conceição volta aos ringues diante de polonês

A invencibilidade do baiano Hebert Conceição no boxe profissional será colocada mais uma vez à prova nesta sexta-feira (1º). O campeão olímpico volta aos ringues para enfrentar o polonês Robert Talarek pela divisão dos super-médios (até 76kg). O combate de 8 rounds de duração será na Gråkjær Arena, na cidade de Holstebro, na Dinamarca.



Essa será a quinta luta profissional de Hebert. Até aqui, ele está invicto, com quatro lutas e quatro vitórias - sendo duas por nocaute e duas por pontos. O último duelo foi em dezembro do ano passado, quando o atleta nocauteou o também brasileiro Morrama Araújo no Boxe Show 3, em Lauro de Freitas.