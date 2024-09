ESPORTE

Barcelona é punido por faixa de cunho nazista exibida pela torcida na Liga dos Campeões

O cartaz que originou a punição tinha a inscrição "Flick Heil" (Salve Flick), uma menção à saudação nazista

Publicado em 27 de setembro de 2024 às 11:33

O Barcelona foi punido nesta sexta-feira pela Uefa por causa de um cartaz com referências ao nazismo, usado por um torcedor, em jogo com o Monaco, em sua estreia na Liga dos Campeões. Além da multa de 10 mil euros (equivalente a R$ 60,7 mil), o clube não poderá contar com o apoio de seus fãs na próxima partida como visitante.

O cartaz que originou a punição tinha a inscrição "Flick Heil" (Salve Flick), uma menção à saudação nazista. Ela foi exibida no estádio Louis II. No jogo, o Barcelona acabou sendo derrotado pelo time francês pelo placar de 2 a 1, no dia 19 de setembro.

O Comitê de Controle de Ética e Disciplina da UEFA decidiu aplicar a sanção, de acordo com o jornal espanhol "Marca". O Barcelona vai cumprir a pena diante do Estrela Vermelha, no dia 6 de novembro, em jogo válido pela quarta rodada.

Antes disso, o time catalão tem dois compromissos em casa. Pela segunda rodada, o clube espanhol recebe o Young Boys, no dia 1º de outubro. Na jornada seguinte vai ser a vez de enfrentar o Bayern de Munique, no dia 23.

Por meio de nota em seu site oficial, o Barcelona manifestou repúdio aos torcedores que têm causado transtornos com sanções.