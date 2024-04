FUTEBOL EUROPEU

Bayer Leverkusen goleia Fortuna Dusseldorf e vai à final da Copa da Alemanha

Líder do Campeonato Alemão, e com ampla vantagem para o segundo colocado, (tem 13 pontos de frente para o Bayern de Munique), a equipe do técnico Xabi Alonso enfrenta o Kaiserslautern no dia 25 de maio pela final do torneio.