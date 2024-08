CANADÁ

Bia Haddad sofre lesão nas costas, chora e abandona jogo na 2ª rodada do WTA 1000 de Toronto

Com dificuldades para sacar, Bia pediu atendimento fisioterápico e ainda voltou para disputar o confronto. Diante da dificuldade com as dores, ela decidiu abandonar o confronto em Toronto. Recentemente, a paulistana número 1 do Brasil revelou que precisou recorrer a uma infiltração nas costas após participar do torneio de Wimbledon.