Goleiro morre após levar bolada no peito durante partida de futebol

Carol Neves
Publicado em 4 de setembro de 2025 às 09:39
Um lance de futsal terminou em tragédia durante os jogos da Semana da Pátria de 2025, em Augusto Corrêa, no Pará. O goleiro Antônio Edson dos Santos Sousa, conhecido como Pixé, participava de uma disputa por pênaltis quando pulou para defender uma cobrança, conseguiu a defesa e, ao se aproximar de um companheiro, caiu.
Os colegas de equipe reagiram imediatamente, pedindo socorro. Ele recebeu atendimento ainda no ginásio Zezinho de Freitas e, em seguida, foi levado ao hospital local. A causa oficial da morte não foi divulgada.
Em razão do falecimento, a Prefeitura de Augusto Corrêa suspendeu os demais jogos da quarta-feira (3), com retorno da competição marcado para esta quinta (4).
A Federação Paraense de Futsal (FEFUSPA) divulgou nota de pesar, destacando o legado de Edson dentro e fora das quadras. A entidade afirmou: "Com imenso pesar recebemos a notícia do falecimento de Antônio Edson dos Santos Sousa, atleta que marcou sua trajetória com dedicação, talento e espírito de equipe. Sua presença sempre será lembrada dentro e fora das quadras, não apenas pelo jogador exemplar que foi, mas pela pessoa especial que cativava a todos. Neste momento de dor, expressamos nossos mais sinceros sentimentos aos familiares, amigos e toda a comunidade esportiva. Que encontrem conforto nas boas lembranças e na certeza de que Antônio Edson deixa um legado de inspiração e paixão pelo futsal."