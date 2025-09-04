NO PARÁ

Goleiro morre após levar bolada no peito durante partida de futebol

Ele participava de disputa de pênaltis

Carol Neves

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 09:39

Goleiro caiu após defender pênalti Crédito: Reprodução

Um lance de futsal terminou em tragédia durante os jogos da Semana da Pátria de 2025, em Augusto Corrêa, no Pará. O goleiro Antônio Edson dos Santos Sousa, conhecido como Pixé, participava de uma disputa por pênaltis quando pulou para defender uma cobrança, conseguiu a defesa e, ao se aproximar de um companheiro, caiu.

Os colegas de equipe reagiram imediatamente, pedindo socorro. Ele recebeu atendimento ainda no ginásio Zezinho de Freitas e, em seguida, foi levado ao hospital local. A causa oficial da morte não foi divulgada.

Um jogador de futebol de salão morreu na noite da última terça-feira (2), em Augusto Corrêa, municipio localizado na região nordeste do Pará. O caso chocou outros atletas, torcedores e toda a região. pic.twitter.com/PIqXrfsrlv — Portal Roma News (@RomaNewsOficial) September 3, 2025

Em razão do falecimento, a Prefeitura de Augusto Corrêa suspendeu os demais jogos da quarta-feira (3), com retorno da competição marcado para esta quinta (4).