Bia Haddad sustenta 10º lugar no ranking e Sabalenka desbanca Swiatek no topo

Mudança no topo aconteceu nesta segunda (21)

Estadão

Publicado em 21 de outubro de 2024 às 09:36

Beatriz Haddad Maia sustentou o 10º lugar do ranking da WTA nesta segunda-feira. A tenista brasileira corria o risco de deixar o Top 10 na atualização desta semana, mas derrotas de rivais na gira asiática contribuíram para manter Bia na seleta lista das 10 melhores do mundo.

Na semana passada, Bia chegou a figurar temporariamente na nona colocação enquanto disputava o Torneio de Ningbo. Mas também esteve perto de perder o 10º posto. Eliminada nas quartas de final, a brasileira foi superada no ranking pela russa Daria Kasatkina, que veio a se sagrar campeã da competição chinesa. Mas se segurou no Top 10 porque a americana Danielle Collins caiu para o 11º lugar.

A brasileira, contudo, vai acabar deixando a lista das 10 melhores nas próximas semanas porque terá descontados os pontos do título conquistado no WTA Elite Trophy, no ano passado. A competição não integra o calendário desta temporada. Assim, Bia não terá como sustentar esses pontos.

Mas ela poderá minimizar a queda, que deve deixá-la entre o Top 15 e o Top 20, se fizer boa campanha no Torneio de Tóquio, nesta semana, no Japão. Se alcançar o título, não deverá perder mais do que duas ou três posições. Na capital japonesa, Bia será a segunda cabeça de chave, uma das favoritas ao troféu.

A entrada de Kasatkina no Top 10 não foi a única mudança na seleta lista nesta segunda. A belarussa Aryna Sabalenka desbancou a polonesa Iga Swiatek e retomou o posto de tenista número 1 do mundo. Sabalenka superou a rival por apenas 41 pontos: 9.706 a 9.665.

A diferença, contudo, deve aumentar nas próximas semanas em razão dos ajustes que o calendário deste ano sofreu em comparação à temporada passada. A mudança no topo aconteceu nesta segunda, ainda que nenhuma das duas tenistas tenha entrado em quadra na semana passada.

Trata-se da segunda vez que Sabalenka alcança o topo. A primeira aconteceu por um período de apenas um mês e meio, entre setembro e outubro do ano passado.

Sem torneios de maior peso na semana passada, o ranking masculino sofreu apenas uma alteração no Top 10. O búlgaro Grigor Dimitrov trocou de posições com o australiano Alex de Minaur e agora é o número nove do mundo. O italiano Jannik Sinner, o espanhol Carlos Alcaraz e o sérvio Novak Djokovic, números 1, 2 e 4 do mundo disputaram um torneio exibição na Arábia Saudita na semana passada, sem nenhuma consequência para o ranking.

Entre os brasileiros, Thiago Wild voltou a subir na lista da ATP após boas apresentações na Antuérpia, na Bélgica. Ele ganhou dois postos e aparece no 78º lugar. Thiago Monteiro, em situação oposta, sofreu mais uma queda, desta vez de 10 colocações, aparecendo na 98ª posição.

Confira o Top 10 do ranking feminino:

1º - Aryna Sabalenka (BEL), 9.706 pontos

2º - Iga Swiatek (POL), 9.665

3º - Coco Gauff (EUA), 5.963

4º - Jessica Pegula (EUA), 5.785

5º - Elena Rybakina (CAS), 5.471

6º - Jasmine Paolini (ITA), 5.144

7º - Qinwen Zheng (CHN), 4.480

8º - Emma Navarro (EUA), 3.698

9º - Daria Kasatkina (RUS), 3.500

10º - Beatriz Haddad Maia (BRA), 3.194

Veja a lista dos 10 melhores no masculino:

1º - Jannik Sinner (ITA), 11.920 pontos

2º - Carlos Alcaraz (ESP), 7.120

3º - Alexander Zverev (ALE), 6.795

4º - Novak Djokovic (SER), 6.210

5º - Daniil Medvedev (RUS), 5.530

6º - Taylor Fritz (EUA), 4.380

7º - Andrey Rublev (RUS), 4,150

8º - Casper Ruud (NOR), 3.890

9º - Grigor Dimitrov (BUL), 3.735