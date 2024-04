CRIME

Botafogo afasta jogador acusado de agressão pela ex-namorada

Isabelle Ribeiro, ex-namorada do volante Kauê, do Botafogo, acusa o jogador de agressão física. A mulher denunciou a suposta violência na segunda-feira em uma sequência de publicações nas redes sociais. "Esse é o craque de vocês", escreveu. Como consequência, o atleta foi afastado de forma indeterminada do time, que aguarda o esclarecimento dos fatos. Ele nega a acusação.