BRASIL GRANDÃO

Botafogo faz história e vence o PSG na Copa do Mundo de Clubes

Agora, o Botafogo enfrenta o Atlético de Madrid na terceira e última rodada da fase de grupos

Em duelo pela 2ª rodada da Copa do Mundo de Clubes, o Botafogo venceu o Paris Saint-Germain por 1 x 0, nesta quinta-feira (19/6), com golaço de Igor Jesus. O jogo, válido pelo Grupo B da competição, foi disputado no estádio Rose Bowl, em Los Angeles, nos Estados Unidos.>