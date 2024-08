PROBLEMAS

Botafogo pode perder até cinco titulares para jogo contra o Bahia; veja lista de desfalques

Próximo adversário do Bahia no Campeonato Brasileiro, o Botafogo tem problemas para montar o time que enfrenta o tricolor neste domingo (25), às 16h, na Fonte Nova. Da equipe considerada titular, pelo menos três atletas estão fora de ação.

A dupla se machucou durante o empate por 2x2 com o Palmeiras, na noite desta quarta-feira (21), que classificou o alvinegro às quartas de final da Copa Libertadores.

Luiz Henrique foi substituído com uma lesão na panturrilha. Principal jogador do Botafogo, ele será avaliado pelos médicos para saber se terá condição de enfrentar o Esquadrão. Já Cuiabano machucou o ombro e após o jogo apareceu usando uma tipoia. Ele também passará por exames.

O Botafogo já contava com uma outra lista de desfalques. Estão no departamento médico: o lateral Rafael, o meia Eduardo e os atacantes Matheus Nascimento e Jefinho.

Por outro lado, o lateral Marçal e o zagueiro Lucas Halter, que não atuaram no último jogo da equipe no Brasileirão por conta do terceiro amarelo, estão disponíveis para a partida em Salvador.